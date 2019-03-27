NASA испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения NASA провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter. Об этом говорится на официальном сайте лаборатории, пишет Лента.ру.

Электрический летательный аппарат весом 1,8 килограмма провел в воздухе 75 минут. Летные испытания были проведены в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским — сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом.

Ученые планируют несколько небольших испытательных полетов перед отправкой вертолета. Он должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут опускаться до минус 90 градусов. Научные задачи, которые будет выполнять аппарат, пока неизвестны.

Вертолет оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. На Марс доставить аппарат предполагается в феврале 2021 года.