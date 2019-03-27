Закрытые переговоры Себастьяна Курца и Никола Пашиняна
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.
Собеседники поприветствовали друг друга в резиденции канцлера, после чего продолжили говорить за закрытыми дверями.
Ранее в пятницу Себастьян Курц встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметим, что сегодня в Вене состоялись первые официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которые продлились три с половиной часов. Темой перговоров было урегулирование нагорно-карабахского конфликта.