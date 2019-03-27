Закрытые переговоры Себастьяна Курца и Никола Пашиняна

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

Собеседники поприветствовали друг друга в резиденции канцлера, после чего продолжили говорить за закрытыми дверями.

Ранее в пятницу Себастьян Курц встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что сегодня в Вене состоялись первые официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которые продлились три с половиной часов. Темой перговоров было урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

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