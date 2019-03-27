Вдова Маккейна приехала в Киев наблюдать за президентскими выборами

Вдова американского сенатора Джона Маккейна, Синди, прибыла в составе делегации в Киев для наблюдения за президентскими выборами, говорится в сообщении пресс-службы киевской администрации.

"Мэр Киева Виталий Кличко встретился с женой американского сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона. Делегация будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта", - говорится в сообщении иевской мэрии.

Синди Маккейн также встретилась с мэром Киева Виталием Кличко. В ходе встречи Маккейн сказала, что ее супруг "очень любил Украину и ее народ, и занимался судьбой вашего государства".

"...Мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело", - отметила она.