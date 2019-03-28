Сопредседатели о переговорах Алиева и Пашиняна

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта прошли в конструктивном ключе, оба лидера подчеркнули важность шагов для мирного решения вопроса. Об этом по итогам встречи заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно- карабах скому урегулированию Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США).

В заявлении говорится, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян подчеркнули важность принятия шагов для мирного решения конфликта, подтвердили механизм оперативной связи и договорились о ряде гуманитарных мер.

Отметив предыдущую встречу в Душанбе, Алиев и Пашинян подтвердили готовность укрепить режим прекращения огня. Была достигнута договоренность разработать ряд гуманитарных мер.

Также Алиев и Пашинян отдали распоряжения главам МИД встретиться с сопредседателями в скором будущем. Они договорились также о продолжении прямого диалога.