Эльмир Алиев, отдел спорта 29 мартa 2019, 22:45

30 марта в пригороде Парижа стартует 33-й по счету традиционный турнир по художественной гимнастике Гран-при Тье, в котором примут участие и азербайджанские спортсменки.

Как мы уже сообщали, под руководством главного тренера Марианы Василевой во Франции нашу страну представят Зохра Агамирова, которая выступит в индивидуальных соревнованиях, а также групповая команда в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Дианы Ахмедбейли, Айшан Байрамовой и Зейнаб Гумметовой. Корреспондент haqqin.az отправился во Францию вместе с нашей командой, чтобы воочию понаблюдать за ее выступлениями на популярном турнире, пользующемся большим авторитетом в мире гимнастики. Впечатлениями о поездке в Тье я поделюсь с читателями haqqin.az позже, а пока предлагаю вашему вниманию интервью с Марианой Василевой, взятое за сутки до старта Гран-при. С главным тренером мы говорили не только о предстоящем соревновании, но и затронули ряд других интересных тем.

- До чемпионата Европы в Баку, который пройдет 16-19 мая, остается все меньше времени. В последний раз мы беседовали с Вами в начале марта, после жеребьевки Евро. Какого прогресса в подготовительном процессе удалось добиться за месяц? - За март мы ощутимо продвинулись вперед. Это только начало сложного сезона, и, если честно, будет тяжело и девочкам, и всему тренерскому штабу. Очень сложно долго продержаться на пике формы. Поэтому план на этот год составлен несколько иначе. В мае групповая команда юниорок примет участие на чемпионате Европы в Баку, а в июле юниорки впервые выступят на чемпионате мира, который пройдет в Москве. Сложный график и у взрослой команды. Наша группа завоевала право выступать на 2-х Европейских играх, которые в конце июня примет Минск. А главным событием года для нас, конечно же, будет сентябрьский домашний чемпионат мира. То есть на протяжение четырех-пяти месяцев нужно быть в боевой готовности, а, как я уже сказала, это непросто. Конечно, хочется успешно выступать на каждом турнире, в котором мы участвуем, однако приходится делать акцент на три основных соревнования - чемпионат Европы, Евроигры и чемпионат мира. Остальные старты являются подготовительными. На этих турнирах нам важно, что скажут о наших упражнениях специалисты и публика. И сегодня мне было приятно слышать, что есть зрители, которые придут в зал в Тье ради того, чтобы посмотреть на выступление команды Азербайджана.

Судейские оценки не всегда объективно отражают то, как выступила группа. Но я к этому привыкла. Когда-то очень нервничала из-за этого, сейчас же отношусь к таким моментам намного спокойнее. Еще мне было сегодня приятно слышать слова французских тренеров. Они удивляются: почему в мусульманской стране, как Азербайджан, художественная гимнастика достигла столь большого развития, а у огромной Франции, для которой гимнастика - традиционный вид спорта, это не получается. Меня эти слова коллег радуют. Я знаю, что художественная гимнастика – самый популярный женский вид спорта в Азербайджане. Но по массовости мы, конечно же, уступаем той же Франции, и нам еще много надо работать. - Месяц назад Вы говорили, что в шорт-листе претенденток на участие в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы четыре гимнастки. В Тье приехала только Зохра Агамирова. На чем основывался Ваш выбор? - Зохра заслужила уважение руководства нашей Федерации, мое уважение, всего тренерского штаба и специалистов. Недавно мы были на матчевой встрече в Италии, где все отмечали ее прогресс. Несмотря на невысокий рост, Зохра формируется как лидер команды. Она доказывает, что физические данные спортсменки не всегда имеют решающее значение в художественной гимнастике. Для Зохры это первый старт. У нее очень сложная программа. Намного сложнее, чем у других девочек. Поэтому было нужно чуть больше времени для отработки ее композиций перед первым стартом. И на данный момент мы рассчитываем, что Зохра выступит и на Европейских играх, где от нас в индивидуальных соревнованиях может принять участие только одна гимнастка.

Что касается состава на чемпионат Европы, то по-прежнему остается квартет претенденток, и я буду решать, кто именно выйдет на ковер в Баку. Можем заявить двух или трех гимнасток в зависимости от их готовности. На днях во французском Корбей-Эссоне выступили Дарья Сорокина и Вероника Гудис. Было интересно, что они попали в разные финалы. Это показывает, что они примерно равны по силам. В эти выходные они вместе с Арзу Джалиловой и Нарминой Самедовой выступят на турнире в Риге. Посмотрим, какой результат они покажут там. После Тье мы почти сразу отправимся на Кубок мира в Италию. Затем в Баку состоятся юниорский турнир AGFTrophy и Кубок мира, после которого девочки отправятся в испанскую Гвадалахару, где тоже пройдут международный турнир и Кубок мира. Это будет наше последнее выступление перед чемпионатом Европы в Азербайджане (16-19 мая). Ну и затем сосредоточим все своем внимание на подготовке к Европейским играм в Минске. - За то время, что я нахожусь вместе с командой во Франции, было несложно заметить некоторую особенность характера 17-летней Зохры Агамировой. Она, скажем так, немного молчаливая спортсменка… - «Немного» - это мягко сказано. Она вообще очень мало разговаривает. - Это сильно мешает в общении с ней и ей самой? - В начале было очень сложно, потому что я, наоборот, эмоциональный, общительный человек. Раньше мне встречались спортсменки, которые мало говорят, меньше делятся своими эмоциями, но, чтобы человек вообще не разговаривал… Мы даже иногда договариваемся с Зохрой: ты моргни, чтобы я знала – ты согласна или нет (улыбается). Когда молчат совсем юные гимнастки, это можно воспринять. Но в 17 лет такое поведение доставляет определенные проблемы. Она уже взрослый, сознательный человек, и должна высказывать свои мысли, выражать эмоции. Мы частично привыкли к тому, что Зохра – молчунья. Но, конечно, хотелось бы, чтобы она умела себя преподнести. Она очень хорошая, воспитанная девочка, большая умница, работяга. Однако в ее случае молчание ей мешает, потому что в художественной гимнастике нужно показывать то, что ты чувствуешь. У нее очень сложные упражнения, хорошая работа с предметами, но в артистизме она уступает, потому что закрывается внутри себя. Надеюсь, что со временем это пройдет. - Как обычно в таких случаях можно раскрепостить спортсменку? - Если говорить о Зохре, то ее надо разозлить! И тогда она делает все, как надо. Но если я сама не злая, то очень сложно… - Значит, сначала надо разозлить Вас… - Вот, точно! Проблема в том, что я с возрастом становлюсь намного терпеливее… (улыбается). Но мы не первый год работаем вместе с Зохрой. Думаю, что справимся.

- Еще один момент, который не мог остаться мною незамеченным, касается организации турнира в Тье. Не хочу обижать устроителей Гран-при, но уровень здесь очень низкий. Особенно если сравнивать с тем, как проводятся соревнования в Баку. Это мы так высоко подняли планку, или все же в Тье не совсем справляются со своими обязанностями? - Вы правильно сказали: не стоит обижать организаторов. Люди здесь очень стараются. Они очень нас любят, хорошо к нам относятся. И нам это приятно. Поэтому мы ежегодно приезжаем в Тье. Вы еще увидите, как нас тут принимает публика, как тут болеют. Будет полный зал. Жаль, что пока в Баку нам не удается добиться такого же зрительского интереса. Чтобы люди мечтали купить билеты на наши соревнования, чтобы для них это был праздник, как это происходит в Тье. А возвращаясь к уровню организации, скажу, что Федерация гимнастики Азербайджана неслучайно второй год подряд признается лучшей в мире. Организация международных соревнований – это нелегкое дело. И у нас не только великолепный зал, но и профессионалы, которые знают свое дело и которые за короткий срок могут все подготовить. У нас проводится множество соревнований, и все остаются довольны. Весь гимнастический мир уже привык к тому, что, если соревнование проходит в Азербайджане, значит, все будет хорошо. Поэтому чтобы никого не обижать, скажем, что это мы проводим мероприятия выше необходимых стандартов. В связи с этим, заметна разница, когда спортсмены и журналисты приезжают на соревнования в некоторые другие страны. - Продолжу делиться своими наблюдениями. Я обратил внимание, что, к примеру, с той же Зохрой Агамировой, да и не только с ней, Вы стараетесь говорить по-азербайджански, хотя чувствуется, что это дается Вам нелегко. Это простое желание быть понятой теми, кто плохо знает русский, либо какая-то внутренняя мотивация говорить на языке страны, в которой Вы долгое время проживаете? - Во время обычных тренировок в Баку использую и азербайджанский, и русский, потому что есть русскоязычные дети, а есть девочки, которые понимают только по-азербайджански. Но когда выезжаем на соревнования, стараемся больше говорить на азербайджанском, потому что это наш язык. И я не переживаю из-за того, что могу произнести какое-то слово неправильно. Немного сложнее, когда даю интервью перед телекамерами. Тут мне хочется правильно и грамотно выразиться, однако так как у меня ограниченный запас слов, возникают определенные проблемы. Но я работаю над этим.