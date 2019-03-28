Отдел информации 29 мартa 2019, 23:08

Главы и представители 40 иностранных спецслужб прибыли в Баку для участия на торжественном мероприятии, посвященное 100-летию образования органов безопасности Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников органов государственной безопасности и внешней разведки. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-центр Службы Государственной Безопасности, мероприятие прошло 28 марта в центре «Бута». В мероприятии приняли участие глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, представители правительства, руководители правоохранительных органов, национальные герои Азербайджана, ветераны органов безопасности, госчиновники.

Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров обратился с приветствием к участникам торжественного мероприятия и зачитал поздравление президента Ильхама Алиева личному составу Служб государственной безопасности и внешней разведки. Начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев поблагодарил участников мероприятия, в том числе руководителей спецслужб стран-партнеров и их делегации, прибывших Баку в связи с юбилеем. Генерал-полковник Мадат Гулиев отметил, что прогресс республики, достигнутые стабильность и безопасность являются блестящим логическим результатом той успешной политики, основы которой были заложены общенациональным лидером, основателем и создателем независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжаемой под руководством президента Ильхама Алиева. Благодаря продуманной и дальновидной политике главы государства современный Азербайджан в плане безопасности находится на одном уровне с ведущими государствами мира. Сильная стратегия безопасности Азербайджана позволяет ему заполучить надежных партнеров и имидж страны, способной защищать свои интересы. Наша страна динамично развивается, а потому жители ее, независимо от их языка, религии, национальности, убеждений, живут и работают в мире и спокойствии. Это великое достижение азербайджанского народа и государства.