40 иностранных спецслужб направили в Баку своих глав и представителей эксклюзив
Главы и представители 40 иностранных спецслужб прибыли в Баку для участия на торжественном мероприятии, посвященное 100-летию образования органов безопасности Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников органов государственной безопасности и внешней разведки. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-центр Службы Государственной Безопасности, мероприятие прошло 28 марта в центре «Бута».
В мероприятии приняли участие глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, представители правительства, руководители правоохранительных органов, национальные герои Азербайджана, ветераны органов безопасности, госчиновники.
Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров обратился с приветствием к участникам торжественного мероприятия и зачитал поздравление президента Ильхама Алиева личному составу Служб государственной безопасности и внешней разведки.
Начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев поблагодарил участников мероприятия, в том числе руководителей спецслужб стран-партнеров и их делегации, прибывших Баку в связи с юбилеем.
Генерал-полковник Мадат Гулиев отметил, что прогресс республики, достигнутые стабильность и безопасность являются блестящим логическим результатом той успешной политики, основы которой были заложены общенациональным лидером, основателем и создателем независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжаемой под руководством президента Ильхама Алиева.
Благодаря продуманной и дальновидной политике главы государства современный Азербайджан в плане безопасности находится на одном уровне с ведущими государствами мира. Сильная стратегия безопасности Азербайджана позволяет ему заполучить надежных партнеров и имидж страны, способной защищать свои интересы. Наша страна динамично развивается, а потому жители ее, независимо от их языка, религии, национальности, убеждений, живут и работают в мире и спокойствии. Это великое достижение азербайджанского народа и государства.
Отметив, что международное сотрудничество Службы государственной безопасности в последние годы стало более активным и эффективным, генерал-полковник Мадат Гулиев подчеркнул и то, что в настоящее время СГБ сотрудничает более чем с 70 спецслужбами мира, а также на двусторонней и многосторонней основах в рамках влиятельных международных организаций осуществляет взаимовыгодное сотрудничество. Партнерство во многих случаях не ограничивается одним лишь обменом информацией и опытом, а осуществляется в форме совместных действий и оперативной помощи. Гордимся тем, что в дело формирования мировой системы безопасности Азербайджан вносит свой вклад.
Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев отметил, что по случаю юбилея распоряжениями президента Ильхама Алиева группа сотрудников накануне была награждена государственными наградами и высокими воинскими званиями, что стало в очередной раз наглядным примером высокой оценки данной деятельности СГБ, и от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному главнокомандующему за внимание и заботу, создание условий для проведения на высоком уровне 100-летия органов безопасности Азербайджана и профессионального праздника их сотрудников.
Торжественное мероприятие продолжилось художественной программой с участием Государственного камерного оркестра имени Кара Караева, Государственного ансамбля танца, Государственного вокального ансамбля "Гая", а также известных деятелей искусства страны.