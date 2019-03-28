Ильхам Алиев сказал, что впервые поговорил с Пашиняном о сути вопроса

Формат переговорного процесса с Арменией остается неизменным, в переговорах есть продвижение. Об этом, как сообщает haqqin.az, в интервью ТАСС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы, - сказал президент. - Переговорному процессу дан новый импульс. Мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта, в котором говорится, что изменение переговорного формата может быть только с согласия двух сторон".

Ильхам Алиев заявил, что переговоры прошли в конструктивной обстановке. "Переговоры мы оцениваем положительно, они прошли в конструктивной обстановке. Это первая официальная встреча руководства Азербайджана и Армении после долгого перерыва, предыдущие встречи носили больше ознакомительный характер и проходили в рамках международных мероприятий, - отметил он. - Главы МИД провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса".