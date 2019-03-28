Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы в ответ на ее действия в Венесуэле, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает BBC.

Согласно информации, недовольство Штатов вызвало прибытие российских военных в Венесуэлу. По мнению Госдепа, они помогают властям Венесуэлы восстанавливать эксплуатацию ЗРК С-300. Кроме того, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы».

В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Штаты будут рассматривать как угрозу любую попытку третьих стран развернуть военные операции в Венесуэле.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что в Венесуэлу направлены «военные эксперты» в рамках военно-технического сотрудничества с Каракасом.