Находящийся в Австрии с рабочим визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня в Вене с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает АзерТАдж.

Ильхам Алиев поблагодарил Александра Ван дер Беллена за гостеприимство и организацию встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув при этом, что Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних связей с Австрией.

В свою очередь федеральный президент Австрии, констатировав прочные дружественные связи между двумя странами, отметил важность нынешнего визита с точки зрения развития двусторонних отношений.

Говоря о транспортных проектах, реализуемых в регионе по инициативе Азербайджана, Ильхам Алиев отметил, что австрийские компании также смогут воспользоваться возможностями данной транспортной инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.