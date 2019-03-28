Рассекречен дизайн нового iPhone XI

В Сети появились первые чертежи нового iPhone. В соответствии со схемой у нового поколения смартфона может появиться тройная камера в квадратной рамке и скругленные края корпуса. Снимки опубликовал портал Slashleaks.

На чертеже показано, что смартфон будет такой же формы, что и iPhone X и Xs. В ранних утечках указывалось, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Huawei P30 и Samsung Galaxy S10.

Предполагается, что утечка произошла из цепочки поставщиков комплектующих для Apple.

Также смартфон может получить функцию обратной зарядки, которая уже есть в смартфонах Samsung и Huawei. Таким образом смартфон сможет заряжать аксессуары и с помощью Qi.

Презентация нового iPhone должна состояться осенью 2019 года.