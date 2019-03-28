В Узбекистане семье, назвавшей тройняшек в честь президента, подарили книгу
В Узбекистане семья, которая назвала родившихся несколько дней назад тройняшек в честь президента страны, получила в подарок книгу «Фарзанднома» («О детях»), пишут местные СМИ.
Малышей общим весом 8,120 килограмма назвали Шавкат, Миромон и Мирзиё – в честь действующего главы государства Шавката Миромоновича Мирзиеева. У младенцев есть четырехлетняя сестра.
Навестившая новорожденных глава управления информации и массовых коммуникаций Бухарской области Гульнора Самиева вручила их матери Махлие Азимовой книгу «Фарзанднома», сборник сказок и несколько национальных игрушек.
СМИ подчеркивают, что в Узбекистане называть тройняшек в честь президента стало традицией. Четыре таких семьи были удостоены автомобилей: родителям живущих в Ташкенте и Коканде близнецов власти вручили по «Кобальту», в Андижанской и Кашкадарьинской областях – по «Спарку».