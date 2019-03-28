Тереза Мэй о провале соглашения по Bpexit

Очередной провал соглашения по Brexit в парламенте приведет к «серьезным последствиям», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

«Это правовой дефолт. Он заключается в том, что Соединенное Королевство должно покинуть Европейский союз 12 апреля, — заявила Мэй после голосования. - Это всего лишь через 14 дней. Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед».

Отметим, что в пятницу британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС. Теперь Великобритания, согласно договоренностям с объединением, должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день.