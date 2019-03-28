Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допустил, что будет обсуждать ситуацию в Венесуэле с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

По словам Трампа, он «будет много с кем говорить по этому поводу — возможно, с Владимиром Путиным, возможно, с главой КНР Си Цзиньпинем».

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп пока не планирует звонить Путину, чтобы обсуждать вопрос о российских военных в Венесуэле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на этой неделе сообщал, что около сотни военных отправились в Венесуэлу в рамках договоренностей с властями этой страны.