В турецком порту заблокировано судно с азербайджанскими моряками

В турецком порту Гебзе возле Стамбула заблокировано судно Urgence с украинскими, азербайджанскими и турецкими моряками на борту. Об этом пишут украинские СМИ.

Генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман прокомментировал изданию УНИАН создавшуюся ситуацию: «Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтовщиком. Фактически судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков - граждан Украины 22 марта... Сразу связались с портом, агентами, в тот же день было доставлено все необходимое, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность».

Известно, что всего на судне шесть членов экипажа: два украинца, два азербайджанца, в том числе капитан корабля, и двое турок.

«...Судебный спор... как ожидается, будет завершен в течение ближайшей недели. 27 марта судно посетили представители прокуратуры провинции Коджаэли. Также порт обязал фрахтователей разгрузить судно в течение десяти дней, после чего будет возможным сход членов экипажа на берег, замена самого экипажа», - отметил Гаман, добавив, что уже несколько раз проходило общение с владельцем судна, которое теперь принадлежит турецкой компании.