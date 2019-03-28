Еще одно заявление И.Алиева после встречи с Пашиняном

«Для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций СБ ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий", - заявил в интервью ТАСС президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя итоги переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры. Дано поручение главам МИД, которые, скорее всего, в ближайшее время встретятся для продолжения переговорного процесса", - сказал И.Алиев.