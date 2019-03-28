В России обвинили Пашиняна в политических расправах

Главный новостной канал РФ - «Россия 24», считает Кочаряна политически преследуемым, Тер-Петросяна – опытным подстрекателем, а Пашиняна – осуществляющим беззакония. В репортаже телеканала, в частности, отмечается, что «Роберта Кочаряна, который возглавлял Армению с 1998 по 2008 годы, задержали вскоре после того, как он объявил, что возвращается в большую политику. Юристы отмечают, что это похоже на заказную расправу. На Кочаряна возложили ответственность за гибель десяти человек во время акций протестов».

Телеканал ТВЦ в репортаже «Справедливость или сведение счетов: за что судят Роберта Кочаряна?» отмечает: «уголовное дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, говорят его сторонники, с самого начала напоминало политическую расправу. Обвинения, выдвинутые против него, и вправду выглядят абсурдно. Среди прочего ему, например, вменяют свержение конституционного строя. Хотя как он мог его свергать, если на тот момент, а речь идет о 2008 годе, Кочарян сам был главой государства. Этот статус, кстати, обеспечивает ему пожизненную неприкосновенность. Но суд со второй попытки и это заставили проигнорировать».

Телеканал НТВ также упомянул прослушку телефонных разговоров глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении, в которых высокопоставленные чиновники обсуждают вопрос ареста Кочаряна в любом случае.

«Если дело Кочаряна рассыплется, то это станет сильным политическим ударом по новой власти, и это понимают в офисе премьер-министра», - резюмируется в репортаже.