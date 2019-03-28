Трамп хочет получить ядерное оружие КНДР

Во время второго саммита США-КНДР во Вьетнаме американский лидер Дональд Трамп выдвинул главе Северной Кореи Ким Чен Ыну требование о вывозе из страны ядерного оружия и топлива для бомб.

Как сообщает Reuters, 28 февраля в отеле «Метрополь» в Ханое Трамп передал коллеге соответствующий документ на корейском и английском языках.

Среди требований Вашингтона — полный демонтаж ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидация программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, США призвали Пхеньян обеспечить доступ для инспекторов и международных специалистов на ядерные объекты.

Источник агентства сообщил, что этот документ в полной мере отражает видение США по поводу «окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи».