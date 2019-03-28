Эмин Агаларов: «Путин был готов встретиться с Трампом, но помешал король…»

Crocus Group отца и сына Араза и Эмина Агаларовых фигурировала сразу в трех ключевых эпизодах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В 2013-м году Агаларовы проводили с Трампом в Москве конкурс «Мисс Вселенная», в 2015-м — обсуждали совместное строительство Trump Tower в Москве, а в 2016-м — помогали организовать знаменитую встречу адвоката Натальи Весельницкой с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой его штаба Полом Манафортом, которым юрист якобы обещала компромат на Хиллари Клинтон.

В интервью The Bell Эмин Агаларов впервые после начала расследования Мюллера подробно рассказал об этих трех эпизодах, знакомстве с Трампом, долгах Crocus Group и госпроектах, от которых невозможно отказаться.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он отреагировал на публикацию результатов расследования Мюллера, Эмин Агаларов признался, что обрадовался.

«Друзья со всего мира начали присылать ссылки на новости о том, что расследование Мюллера закончилось. Дональд Трамп выложил сообщение про это в свой инстаграм, я перепостил. Я его много лет фолловил, еще до президентства. Но вообще мы всегда знали, что результат будем таким. Все-таки я организатор той фантастической встречи и знаю, как все было на самом деле (речь о встрече в Trump Tower). Мюллер и его коллеги всеми силами хотели за нее зацепиться. Два года искали и ничего не нашли. Я понимаю, если бы расследование шло три, четыре месяца. Но два года — это абсурд, такое ощущение, что пытались выжать каплю крови из пальца, и даже это не удалось.

Обидно, что я потерял столько времени. Я был готов отвечать на вопросы следствия, планировал дать показания во время тура, специально выделил две недели для этого. Скрывать мне нечего. Но за несколько дней до тура мне позвонил адвокат и сказал, что Мюллер готов принять у меня показания, только вручив в аэропорту повестку. Получив ее, ты автоматически становишься фигурантом следствия как свидетель и не можешь выехать из США до его завершения. На тот момент следствие шло уже два года, я был не готов, что меня сейчас там закроют. Пришлось бы отменить полжизни, у меня четверо детей, я не могу сидеть и ждать, пока расследование закончится», - сказал Агаларов.

Эмин Агаларов также коснулся деталей визита Дональда Трампа в Москву и его возможной встречи с Владимиром Путиным.

«Приехав в Россию, Трамп, естественно, спросил, будет ли Путин, пригласили ли мы его. Мы, конечно, сказали, что пригласили. Это конкурс с огромной аудиторией, его смотрит миллиард зрителей, он входит в топ-5 мероприятий, которые смотрят единовременно по всему миру. Это совершенно естественная просьба. Организаторы хотят, чтобы президент пришел, потому что это повышает статус мероприятия. Если я не ошибаюсь, мой отец передавал приглашение Путину через его пресс-секретаря. И то ли он, то ли еще кто-то из АП сказали, что президент хотел бы прийти, но не сможет, потому что приехал король Нидерландов. Путина не было на конкурсе. Я думаю, может быть, он бы и пришел, будь у него свободное время. Но американские СМИ преподнесли это так, будто весь конкурс устроили, чтобы познакомить Путина с Трампом. Какая-то конспирологическая теория», - сказал Эмин Агаларов.