Сенсационное заявление азербайджанских депутатов в Вашингтоне: «Наши чиновники должны отказаться от советизма»
Трое проправительственных члена парламента Азербайджана на этой неделе посетили Bашингтон, чтобы заручиться поддержкой "политических реформ", которые, как они утверждают, проводит их правительство. Как сообщает Туран, депутаты Самед Сеидов, Сахиба Гафарова и Асим Моллазаде провели неделю в столице США, чтобы встретиться с несколькими консервативными членами Конгресса и посетить ежегодную политическую конференцию, организованную Американским комитетом по связям с общественностью Израиля (AIPAC) - влиятельной произраильской лоббистской группой.
"Чтобы начать политические реформы, мы приехали в Bашингтон, и с большим удовольствием и удовлетворением хочу сказать, что мы встретили людей, которые способны понять и поддержать эту инициативу", - сказал Сеидов в пятницу выступая перед аудиторией, состоящей из профессиональных лоббистов правительства Азербайджана и представителей диаспоры.
Мероприятие под названием "Азербайджан на меняющемся Кавказе: изменения во внешней и внутренней политике" было организовано Центром стратегических и международных исследований и Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой исследований Шелкового пути, базирующейся в Bашингтоне.
Среди участников также были Белла Гольдштейн и Лесли Bайс из Национальной коалиции поддержки евразийских евреев.
"Я надеюсь, что это только начало, и это устойчивое развитие будет продолжаться. Мы, как представители Азербайджана, сделаем для этого все возможное", - добавил Сеидов, обещая "еще больше реформ" в своей стране. При этом, он не разъяснил о чем он говорит, что это за реформы, когда и как будут осуществляться,
По словам организаторов мероприятия, Азербайджан "недавно предпринял серию реформ для модернизации экономической и социальной политики страны".
B своем выступлении Моллазаде заявил, что для реформ "нужны реформаторы". Молодежь, по его мнению, "должна стать основным источником помощи со стороны США и Европы". "Нам нужно совершенно другое поведение от чиновников, которые должны забыть о советской традиции контролировать все".
Как сообщили корреспонденту Turan ряд наблюдателей в Bашингтоне, поездка депутатов должна рассматриваться как пример использования правительством Азербайджана своих хороших отношений с Израилем для усиления своего влияния в Bашингтоне.
B рамках данной поездки Сеидов и Моллазаде также выступили на ежегодной политической конференции.