Саакашвили рассказал о привычке жевать галстуки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вспомнил пресловутый инцидент с галстуком в 2008 году, который попал в прямой эфир телеканала BBC.

В интервью изданию «Гордон» он рассказал, что сильно нервничал в ходе конфликта в Южной Осетии, однако привычка жевать галстуки появилась у него еще давно.

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — рассказал политик.

Саакашвили добавил, что в тот момент потерял контроль, но не назвал бы это ни паникой, ни истерикой.

По его словам, свой первый галстук он «попробовал на вкус» в пионерлагере «Артек», после чего потерял к ним интерес как к предмету одежды.

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он.