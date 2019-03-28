От нашего внимания никак не могут ускользнуть статистические расхождения в местных СМИ. А расхождения столь значительны, что не коснуться их просто невозможно. Тем более что касаются они так широко используемого нами и такого сладкого сахара.

Сами того не замечая, азербайджанцы, кажется, переходят все дозволенные лимиты употребления сахара, что может привести к росту многих болезней, в том числе и диабета. И сколько бы врачи не предупреждали об опасности «белой» смерти, как бы мы ни старались призвать людей ограничивать себя в употреблении обогащенных сахаром кондитерских изделий и разных напитков, по статистике мы глотаем его все больше. Так, во всяком случае, утверждает Государственный таможенный комитет страны.

По данным госкомитета, за два месяца с начала текущего года Азербайджан импортировал 56 тыс. тонн сахара на сумму 20,81 млн долларов. Сами по себе эти цифры читателю, может, ничего и не говорят. Но если сравнить их с аналогичными данными за прошлый год, то выходит, что мы увеличили импорт этого продукта в целых 3,3 раза – до 39,105 тыс. тонн. А платить за него пришлось в 2,8 раза больше – 13, 291 млн долларов. В целом же импорт сахара составил 1% от общего объема импорта Азербайджана.

Скачок достаточно сильный, чтобы оставить его без внимания. И такого скачка мы достигли не вдруг, не в течение месяца или двух. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на показатели предыдущего месяца. В частности, в январе Азербайджан импортировал 31,536 тыс. тонн сахара на сумму 11,938 млн долларов. Это тоже значительно выше показателей аналогичного периода 2018 года, но все же меньше трехкратного февральского роста – импорт сахара возрос в 2,7 раза и составил 20,003 тыс. тонн, а в денежном выражении импорт вырос в 2,3 раза и составил 6,76 млн долларов.

А если всмотреться в показатели предыдущих месяцев, то нетрудно заметить, что эта тенденция наблюдалась еще в прошлом году и продолжается сегодня. Несмотря на заявленную правительством поддержку местного производства, а также финансовое содействие местным производителям сахарной свеклы, импорт сахарного песка в страну стремительно растет. Эта тенденция в текущем году и вовсе принимает опасный характер.

А ведь Азербайджан и сам производит сахар, и по итогам прошлого года, по данным Госкомстата, у нас было произведено 194,4 тыс. тонн сахара и сахарного песка. Но несмотря на это, по данным Госкомтаможни, страна импортировала дополнительно около 239 тыс. тонн сахара на более 86,5 млн долларов. Значит, всего страна за год получила около полумиллиона тонн сахара. Но зачем азербайджанцам столько сахара, ведь в пересчете выходит примерно по 120 грамм сахара на каждого из нас ежедневно. Многовато что-то, не правда ли? Неужели мы целеустремленно стремимся поскорее попасть в мир иной?