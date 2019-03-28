В Баку будет без осадков

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня осадков не ожидается, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 8-11, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

С вечера первого апреля и до утра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможен снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман. Будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - до трех градусов мороза.