Министр обороны Армении: Армения начнет войну за новые территории Азербайджана

Министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабах ского урегулирования в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, заявил, что меняет формат «территории за мир», передает «Голос Америки».

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное «новая война за новые территории», - сказал министр.

«Не будет никаких уступок. Возможны компромиссы», - подчеркнул он, добавив, что Армения увеличит число наступательных подразделений.

«Мы выйдем из этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника», - сказал Тоноян.