США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
«По распоряжению госсекретаря (Майка Помпео), мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года», - заявил телеканалу неназванный представитель Госдепартамента.
«Мы будем взаимодействовать с Конгрессом в рамках этого процесса», - добавил он.