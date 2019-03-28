Макрон осудил решение США по Голанам
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Об этом стало известно по итогам встречи Макрона с королем Иордании Абдаллой II 29 марта.
«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе», — говорится в заявлении.