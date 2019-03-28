Жертвами циклона в Мозамбике стали более 500 человек

За последние сутки в Мозамбике еще десятки человек погибли из-за тропического циклона «Идаи», передает агентство Lusa.

По официальным данным, число жертв достигло 501 человека, но президент Филипе Ньюси не исключает и тысячи жертв — многие числятся пропавшими без вести.

В субботу спасатели нашли тела 33 человек, большинство из которых в городе Бейра. Также сообщается о десятках погибших в соседних Зимбабве и Малави.

Напомним, в середине марта тропический циклон «Идаи» обрушился на юго-восточное побережье Африки и затронул территории трех стран.