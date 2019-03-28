Минометный снаряд попал в здание школы в афганской провинции Газни во время столкновения силовиков с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как сообщает представитель губернатора провинции Газни Ариф Нури, погибли четыре ученика в возрасте от 10 до 16 лет.

Ранения получили еще 15 детей и два учителя, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным агентства AP, столкновение сил безопасности с талибами произошло у КПП полиции в районе Андар на востоке провинции Газни. Пока ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за пущенный снаряд.