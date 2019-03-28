Томас де Ваал: «Баку будет сложнее договориться с Пашиняном, чем с Саргсяном»

«Во-первых, он постоянно говорит, что не он решает, а Армения плюс Карабах, значит, он не сторонник такой радикальной позиции, как Саргсян, который претендовал на то, что именно он может принимать решение, – это один вопрос. И то, что Пашинян, конечно, человек из Армении, а не Карабаха, – это тоже несомненно создает проблемы. В Азербайджане как бы принято считать, что Карабах и Армения – это одно целое в том, что касается карабахского урегулирования, но, несомненно, у них есть и разные позиции», - сказал он.

Томас де Ваал добавил, что альтернативы Мадридским принципам пока нет и плана «Б» по карабахскому урегулированию еще не придумали.

«Я думаю, что без международных посредников этот вопрос не решится, но, конечно, времена не те, и нельзя сказать, что Вашингтон с Москвой так хорошо сотрудничают. Но какое-то международное вмешательство все-таки неизбежно, и я думаю, что об этом сейчас идут серьезные дискуссии и в Европе, и в России, и в США. Я думаю, что плана «Б» нет. По-моему, ничего другого не придумали, чтобы решить самый сложный вопрос статуса Нагорного Карабаха, и думаю, что Мадридские принципы, хотя они не популярны, стараются все-таки решить этот вопрос, другого пока я не вижу», - сказал он.