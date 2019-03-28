Азербайджан стартует на Гран-при во Франции

Отдел спорта 19:10

В пригороде Парижа Тье стартовал турнир Гран-при по художественной гимнастике, в котором принимают участие и азербайджанские спортсменки, сообщает корреспондент haqqin.az из Франции. Нашу страну под руководством главного тренера Марианы Василевой представляют Зохра Агамирова, которая выступит в индивидуальных соревнованиях, и групповая команда в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Дианы Ахмедбейли, Айшан Байрамовой и Зейнаб Гумметовой. В эти минуты завершаются индивидуальные соревнования в группе «А». Зохра Агамирова откроет программу группы «B» упражнением с обручем. Затем она выступит с мячом, булавами и лентой.

Всего в Тье соревнуются 30 индивидуалок из 14 стран - Азербайджана, Франции, Израиля, России, Грузии, Казахстана, Испании, Украины, Узбекистана, Чехии, Беларуси, Словении, Болгарии и США. По итогам сегодняшнего дня определятся призеры в многоборье (сумма баллов за все четыре упражнения), а также восемь финалисток в каждом отдельном виде. Примерно в 22:30 по бакинскому времени начнутся соревнования групповых команд. Здесь у сборной Азербайджана 7-й номер. Сначала наши групповички выйдут на французский ковер с пятью мячами, затем – с тремя обручами и двумя парами булав.