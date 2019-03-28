В Армении задержан замминистра здравоохранения
Служба национальной безопасности Армении задержала одного из заместителей министра здравоохранения, передают армянские СМИ.
Заместитель министра здравоохранения Армении Арсен Давтян был задержан в субботу днем в момент получения взятки.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на странице в Facebook 30 марта написал: «В данный момент я не в Армении, и только что узнал, что Служба национальной безопасности провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего был задержан Арсен Давтян. Других подробностей пока не знаю. Думаю, СНБ позже даст дополнительную информацию».