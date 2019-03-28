Столкновения в Париже

Столкновения участников манифестации «желтых жилетов» с полицией произошли вечером на площади Трокадеро в Париже. Полицейские вынуждены были применить против агрессивно настроенных демонстрантов слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

Площадь Трокадеро стала конечной точкой участников марша, стартовавшего днем с площади Восточного вокзала. Манифестация проходила мирно, однако вскоре демонстранты, лица которых были скрыты масками, начали кидать в сотрудников полиции бутылки и камни, в ход пошла пиротехника.

Акции «желтых жилетов» начались в ноябре из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Недавние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы устали от митингов и предпочитают политическое урегулирование проблемы.