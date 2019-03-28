Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса

Отставной полковник Владимир Квачков, служивший в российской военной разведке, заявил в эфире «Царьграда», что считает топ-менеджера и бывшего члена правительства Анатолия Чубайса частью некой тайной закулисы, которая правит миром. Так военный объяснил то, что Чубайс на протяжении почти 30 лет продолжает занимать ключевые государственные посты и должности в крупных госкомпаниях.

«Чубайс не является обычной фигурой. О Чубайсе нельзя судить по его открытому позиционированию в политической и общественно-экономической жизни. Это та тайная мировая закулиса, которая считает его своим человеком в России», — сказал Квачков в интервью программе «Честный Фрэнк».

По мнению офицера, эта закулиса правит как Россией, так и Соединенными Штатами и другими странами Запада.

70-летний Квачков в феврале этого года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за подготовку к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.