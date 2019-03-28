Минобороны Азербайджана: «Мы обрушим удар на голову армянских оккупантов»

Безответственное выступление министра обороны Армении, в то время, как премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил состоявшуюся в Вене встречу, свидетельствует о хаосе, существующим во властных структурах этой страны. Об этом сказал журналистам глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя последнее заявление министра обороны Армении Давида Тонояна.

"Будучи хорошо осведомленным о существующей в армянской армии плачевной ситуации, Тоноян пытается различными способами скрыть это от руководства и общественности страны. В то же время, премьер-министр Никол Пашинян, проводя закрытое совещание с армейским руководством, признает, что, вооруженные силы Армении управляются по законам преступного мира, и это является серьезной проблемой для страны. Дело дошло до того, что Пашинян уже выражает серьезную обеспокоенность по поводу бунта солдат в Мегри, отмечая, при этом увеличение числа небоевых потерь в тыловых подразделениях, также информируя общественность о случаях коррупции, кражи и взяточничества в минобороны и генштабе Армении, - отметил глава пресс-службы минобороны Азербайджана.

.Даргяхлы добавил, что подобными абсурдными заявлениями Тоноян еще раз официально демонстрирует оккупационную сущность Армении, что может расцениваться как попытка официального Еревана угрожать территориальной целостности Азербайджана.

"Подобные агрессивные и реакционные высказывания министра обороны, который участвовал на конференции ООН по поддержанию мира, в ходе встречи с представителями армянской диаспоры, являются проявлением неуважения Армении к международному праву и нормам, направленным на обеспечение мира и безопасности. Несомненно, основная цель Тонояна, выступавшего перед армянской общиной Нью-Норка, заключалась ни в чем ином, как в попытке ввести их в заблуждение и выклянчить дополнительные деньги у армянской диаспоры, чтобы покрыть украденные и растраченные им финансовые средства", - сказал .Даргяхлы.

Официальный представитель минобороны Азербайджана отметил, что азербайджанская армия способна и готова обрушить всю имеющуюся силу и мощь на голову оккупантов для достижения поставленных целей по освобождению азербайджанских земель.