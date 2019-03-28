Украина выбирает президента

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах.

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов, передает ТАСС.

Для наблюдения за ходом выборов на Украине зарегистрировано более 2 тыс. официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств.

Социологические компании Украины, основываясь на опросах общественного мнения, заявляют о готовности более 80% избирателей прийти на выборы, однако эксперты не склонны доверять этим цифрам, прогнозируя явку на уровне в среднем 65%.

За несколько дней до выборов сотрудники МВД были переведены на усиленный режим работы. 31 марта безопасность будут обеспечивать более 135 тыс. правоохранителей.

Лидерами предвыборных рейтингов являются представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.