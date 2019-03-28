Израильские танки атаковали позиции ХАМАС в Газе
Израильские танки атаковали несколько постов боевиков палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.
Информации о пострадавших при ударах не поступало.
Ранее израильские военные заявили, что засекли запуск пяти ракет из сектора Газа.
На движение палестинских исламистов ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.
Пуску пяти ракет по южным районам еврейского государства предшествовала очередная серия многотысячных палестинских протестов на границах сектора Газа. В стычках с израильскими военными погибли трое жителей анклава, свыше 200 были ранены.