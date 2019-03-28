Муниципальные выборы в Турции
В Турции началось голосование на выборах глав муниципалитетов, которые избираются сроком на пять лет, сообщает «Анадолу».
На 194 тысячах 390 избирательных участках в Турции проголосуют 57 миллионов 058 тысяч избирателей.
Своих кандидатов на выборы выдвинули правящая Партия справедливости и развития, Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, İYİ Parti, Партия националистического движения, партия Saadet, Коммунистическая партия и партия «Родина».
Избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов.
В день голосования в Турции до 24:00 не будут продаваться алкогольные напитки. Кроме того, будут закрыты развлекательные центры, а свадебные торжества разрешены только после 18:00 с условием соблюдения определенных правил.
В Турции СМИ до закрытия избирательных участков не будут передавать новости о выборах, прогнозы и комментировать ход голосования.