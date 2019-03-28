В Сумгаите мужчина выбросился из окна

В Сумгаите с 14-го этажа выбросился 56-летний Рафаэль Багиров, сообщает Report.

Причины, по которым мужчина совершил суицид, не сообщаются.

По факту суицида начато расследование.

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