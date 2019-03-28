Томас де Ваал: «Надо вернуть за стол переговоров карабахских армян»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на изменении формата переговоров, он считает, что процесс должен быть расширен, чтобы в него подключить и карабах ских армян. Об этом в интервью «Эхо Кавказа» заявил политолог Томас де Ваал.

«Баку принципиально против этого. Но надо отметить, что карабахские армяне раньше, в начале 90-х, участвовали в переговорах. Нынешний формат, где фактически все решается лидерами Армении и Азербайджана, существует уже 20 лет, с тех пор как стали встречаться Кочарян со старшим Алиевым. Я думаю, что можно расширить формат, но, несомненно, тогда Азербайджан будет настаивать на присутствии и карабахских азербайджанцев, и это очень долгий разговор», - сказал он.

Томас де Ваал добавил, что формат тет-а-тет – это не решение конфликта, что должен быть гораздо более структурный, комплексный подход к решению конфликта, чем просто периодические встречи двух лидеров.