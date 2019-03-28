Эксперты назвали мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты издания Business Insider перечислили виды вооружений стран НАТО, которые могут быть использованы в потенциальной войне с Россией. Один из пунктов списка — американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Другие страны, по мнению авторов, пока не смогли создать такой же незаметный и высокотехнологичный самолет, пишет «Лента.ру».

Отмечается и созданный совместно европейскими странами многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Специалисты портала сопоставили его с российским Су-35.

В перечень попали также стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, которые должны обеспечивать сдерживания противника, так как базируются в Европе.

Выделило издание и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon — один из лучших охотников за подлодками. В эту же категорию включены итальянские, французские, испанские, норвежские и датские фрегаты.

В числе прочих видов вооружения упоминаются американский ударный вертолет AH-64 Apache, немецкий боевой танк (ОБТ) Leopard 2, американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.