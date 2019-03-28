Полиция арестовала Байрама Мамедова, помилованного президентом Азербайджана

30 марта в Баку сотрудники полиции задержали помилованного две недели назад активиста движения Nida Байрама Мамедова. Об этом журналистам сообщил отец активиста Фарман Мамедов.

По его словам, Байрама Мамедова задержали и увезли в 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции (РУП).

«Оттуда Байрама вывезли. Мне сказали, что его увезли в Сабунчинское районное управление полиции. Но там говорят, что Байрама у них нет», - рассказал Фарман Мамедов.

В свою очередь, агентство Turan сообщило, что решением Сабунчинского районного суда Байрам Мамедов за неподчинение полиции арестован в административном порядке на 30 суток.

Напомним, что активист движения Nida Байрам Мамедов, осужденный в 2016 году, был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2019 года.