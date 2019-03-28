Африканская страна запретила «Би-би-си» и «Голос Америки»

Власти Бурунди запретили вещание «Би-би-си» и на неопределенное время приостановили работу «Голоса Америки» на своей территории, сообщает Reuters.

Причиной запрета «Би-би-си» стал документальный фильм британской телекомпании о тайных тюрьмах и пытках в Бурунди, который правительство назвало лживым и подрывающим репутацию страны. В «Би-би-си» заявили, что такое решение наносит удар по свободе СМИ.

Приостановка работы американской радиокомпании «Голос Америки» была также продлена. Недовольство вызвал репортер компании, критиковавший власти.

Кроме того, журналистам запретили работать в обеих организациях.

Бурунди — государство в Восточной Африке. Входит в число наименее развитых стран в мире.