Иран запретил экспорт лука и картофеля в Азербайджан

С четвертого апреля Иран введет запрет на экспорт картофеля и лука. Запрет вводится с целью регулирования цен на местном рынке. Об этом сказал замминистра промышленности и торговли Ирана Аббас Губади, сообщает Trend.

По словам Губади, экспорт лука в соседние страны, в частности, в Ирак, привел к его подорожанию внутри страны.

Замминистра добавил, что Комитет по регулированию рынка принял решение, наряду с луком, запретить и экспорт картофеля.

Отметим, что в последние дни стоимость 1 кг лука в Иране превысила 140 тысяч риалов (примерно 3,33 доллара).

Другим фактором, способствовавшим подорожанию лука, стали последние обильные осадки в провинциях Хузестан и Кирман, создавшие трудности при сборе урожая.

Напомним, что лук недавно также подорожал и в Азербайджане. В настоящее время килограмм репчатого лука на внутреннем рынке продается за 1,3-1,5 маната, то есть примерно вдвое дороже, чем в среднем по сезону.