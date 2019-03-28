Мпумелело Дадибой Зване, южноафриканский легионер «Арарата», обвиняет тренера Абраама Хашманяна в расистском к нему отношении и рукоприкладстве. Игрок обратился в Федерацию футбола Армении с соответствующей жалобой, сообщает armfootball.com.

Зване рассказал свою версию происшествия, указав, что с момента появления в клубе чувствовал предвзятое к себе отношение – почти не получал игрового времени, а если и выпадала возможность поиграть, то выход на поле длился несколько минут и то лишь в товарищеских матчах.

Первый инцидент, по словам футболиста, произошел 2 марта, после проигранного «Араратом» матча. Зване, не появившийся в тот день на поле, утверждает, что по окончании игры Хашманян подошел к нему и дал пощечину за то, что тот якобы радостно улыбался. Футболист говорит, что свидетелем этого стал один из товарищей по команде, а он сам тогда сдержался и не ответил.

Во второй раз Хашманян дал пощечину Зване и ударил его 25 марта, после товарищеского матча, в котором африканец сыграл минут 10.

«В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я - левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки, - жалуется футболист. - После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал «глупый, бесполезный, черный иностранец», так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.