Расистский скандал в армянском футболе Дело дойдет до ФИФА
Расистский скандал, разразившийся в ереванском футбольном клубе «Арарат», может стать большой проблемой для всего армянского футбола.
Мпумелело Дадибой Зване, южноафриканский легионер «Арарата», обвиняет тренера Абраама Хашманяна в расистском к нему отношении и рукоприкладстве. Игрок обратился в Федерацию футбола Армении с соответствующей жалобой, сообщает armfootball.com.
Зване рассказал свою версию происшествия, указав, что с момента появления в клубе чувствовал предвзятое к себе отношение – почти не получал игрового времени, а если и выпадала возможность поиграть, то выход на поле длился несколько минут и то лишь в товарищеских матчах.
Первый инцидент, по словам футболиста, произошел 2 марта, после проигранного «Араратом» матча. Зване, не появившийся в тот день на поле, утверждает, что по окончании игры Хашманян подошел к нему и дал пощечину за то, что тот якобы радостно улыбался. Футболист говорит, что свидетелем этого стал один из товарищей по команде, а он сам тогда сдержался и не ответил.
Во второй раз Хашманян дал пощечину Зване и ударил его 25 марта, после товарищеского матча, в котором африканец сыграл минут 10.
«В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я - левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки, - жалуется футболист. - После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал «глупый, бесполезный, черный иностранец», так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.
Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА».
В свою очередь, «Арарат» отправил письмо в Федерацию футбола Армении с опровержением слов Зване. Футболист на это отреагировал так:
«То, что игроки подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их напугали. Некоторые из них сказали мне, что если они не подпишут, с ними либо будет расторгнут контракт, либо их отправят во вторую команду. Они не хотели, чтобы я называл конкретные имена, но говорили, что беспокоятся о своей работе».
Сам Хашманян начисто отверг все обвинения в рукоприкладстве, а тему «расизма» вообще посчитал бессмысленной, указав, что за время тренерской карьеры ему приходилось работать с десятками легионеров, в том числе чернокожими.
Однако, если южноафриканский футболист обратится в ФИФА, которая активно борется с расизмом в мировом футболе, у тренера и армянской федерации могут быть серьезные проблемы.