Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Российский лидер любит жарить шашлык из мяса, которое добывает сам, и сам же делает маринад. Кара-оол сказал, что шашлык получается «шикарный», но признался, что не знает состав маринада, «это секрет».

Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава республики Шолбан Кара-оол.

На завтрак они месте с министром обороны Сергеем Шойгу готовят кофе в турке. Путин также очень любит чай по тувинскому рецепту. Туда входит чистая вода из естественного источника, зеленый чай, немного соли, настоящее молоко, «с жирностью», и топленое масло.

Кара-оол сказал, что Путин приезжает отдыхать в Туву каждый год, президента ждут и в 2019-м. Он без стеснения общается с местным населением, часто бывают случайные встречи. Например, однажды они вместе с Шойгу и Путиным случайно встретили на озере оленевода. Местный житель не поверил, что увидел главу государства, сложил руки «в молитвенном жесте» и спросил: «Неужели это президент?».

Глава Тувы высказал мнение, что Путин — не паркетный чиновник, а руководитель, «очень хорошо понимающий землю». «Наш президент — особенный человек. Знаете, я горжусь тем, что у него такое развитое мужское начало. Вы, женщины, очень хорошо понимаете, о чем я говорю», — сказал Кара-оол.

Летом 2018 года Путин, Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников плавали на катере по Енисею и ходили по горам. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как охрана Путина готовилась к встрече с медведями в тайге.