Как сообщает haqqin.az , педагоги жалуются на то, что в школе, в которой они работают, практикуются незаконные поборы под предлогом "денег для фонда", и что директор школы в больших масштабах разбазаривает государственную собственность. Собравшиеся говорят, что выступают против того, что директор Егана Алиева абсолютно всех игнорирует и требует денег от учителей.

По словам Эльшана Магеррамова, директор взимает со школьников деньги за газ, парты и компьютеры продаются учащимся за деньги: «После посещения школы комиссии, направленной Отделом внутреннего контроля, нам заявили, что расходы были большими и поэтому придется собрать 1000 манатов. Коллектив уже сыт по горло этой ситуацией. Ежемесячно под предлогом "денег для фонда" с каждого из нас взимают 50 манатов. Есть учителя, которые выплачивают указанную сумму из своего кармана. А если кто отказывается, то директор проводит собрание, оскорбляет нас, незаконно увольняет. Мы неоднократно были в прокуратуре, жаловались в отдел внутреннего контроля, но все бесполезно. За директором стоят Хады Раджабли и другие официальные лица. Директор говорит: "жалуйтесь кому хотите, никого не боюсь. У нас есть ее фотографии с депутатом Хады Раджабли... ».

Жалобщики говорят, что после обращения в Министерство образования директора наказали строгим выговором. Однако это наказание ничего не значит по сравнению с ее проступками.

«Я педагог с двадцатилетним стажем, четыре месяца работаю в этой школе заменяющим учителем. После проверки выяснилось, что директор взяла меня на работу по фиктивному контракту. Я не получил свою зарплату за 4 месяца. Взяла с меня 700 манатов и тысячу долларов, и эти деньги пропали», - говорит другой учитель.

Жалобщики утверждают, что директор Егана Алиева не имеет высшего образования. Тем не менее вот уже 9 лет как руководит школой. И хотя они долгое время жалуются на нее, официальные органы перестали отвечать на их письма.

Представитель Министерства образования принял нескольких учителей, сказав при этом: «Не шумите здесь, через час мы всех вас выслушаем».

Жалобщики заявили, что если в школе не будет положен конец произволу и директор-взяточник не будет уволена, они проведут акцию протеста перед Администрацией президента.