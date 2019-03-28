Мамед Эфендиев 15:17

Казалось бы, все шло в русле интересов Азербайджана и обещало завершиться реализацией долгожданного проекта Транскаспийского газопровода. Решение статуса Каспийского моря, активизация переговоров Ашхабада с Евросоюзом, откровения лидеров Европы и последнее заявление президента США Дональда Трампа сводили общественность к мнению, что до поступления в азербайджанскую трубу миллиардов кубометров туркменского газа осталось уже немного. Но поступающие сообщения о начале переговоров "Газпрома" с руководством этой страны о возобновлении закупки российской стороной газа у Туркменистана ставят все это под сомнение.

Кульминацией этих событий стала поздравительная телеграмма Дональда Трампа по случаю праздника Новруз на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В частности, Трамп выразил надежду на то, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с определением правового статуса Каспийского моря. Он подчеркнул, что народ США и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном. "Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря", – отметил американский президент. Заявление Трампа воодушевило и вице-президента BP-Azerbaijan Бахтияра Асланбейли, слова которого хочется привести без изменений. "США всегда поддерживали проект строительства Транскаспийского газопровода, который призван транспортировать туркменский газ в Европу через территорию Азербайджана, и являются сторонником проекта. BP же всегда заявлял, что Южный газовый коридор обладает техническими возможностями для подключения газа из других источников. Мы всегда готовы рассмотреть экономические и коммерческие стороны вопроса".

По его словам, у BP нет причин возражать против присоединения к проекту третьих сторон. А трубопроводы строятся так, чтобы в дальнейшем рассчитывать на увеличение их пропускной способности, принятие дополнительных объемов. Но пока ни одно государство или компания не проявляют особого интереса к Транскаспийскому газопроводу, обсуждать нечего. BP всегда готова провести экономическую и коммерческую оценку предложения любой компании, готовой присоединиться к Южному газовому коридору. Но намного осторожнее звучало заявление заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова. По его словам, Азербайджан не является инициатором проекта Транскаспийского газопровода, и сыграет в нем роль транзитной страны. И в случае реализации данного проекта, не станет возражать против использования своей инфраструктуры в качестве вклада в процесс. Но инициатива должна исходить не от транзитной страны, а от покупателей и продавцов. В целом же страна обладает достаточно большой инфраструктурой для принятия дополнительных объемов, а также международным опытом для эффективной реализации процесса.