Азербайджан может потерять транзит туркменского газа наш комментарий
Казалось бы, все шло в русле интересов Азербайджана и обещало завершиться реализацией долгожданного проекта Транскаспийского газопровода. Решение статуса Каспийского моря, активизация переговоров Ашхабада с Евросоюзом, откровения лидеров Европы и последнее заявление президента США Дональда Трампа сводили общественность к мнению, что до поступления в азербайджанскую трубу миллиардов кубометров туркменского газа осталось уже немного. Но поступающие сообщения о начале переговоров "Газпрома" с руководством этой страны о возобновлении закупки российской стороной газа у Туркменистана ставят все это под сомнение.
Кульминацией этих событий стала поздравительная телеграмма Дональда Трампа по случаю праздника Новруз на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В частности, Трамп выразил надежду на то, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с определением правового статуса Каспийского моря. Он подчеркнул, что народ США и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном.
"Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря", – отметил американский президент.
Заявление Трампа воодушевило и вице-президента BP-Azerbaijan Бахтияра Асланбейли, слова которого хочется привести без изменений. "США всегда поддерживали проект строительства Транскаспийского газопровода, который призван транспортировать туркменский газ в Европу через территорию Азербайджана, и являются сторонником проекта. BP же всегда заявлял, что Южный газовый коридор обладает техническими возможностями для подключения газа из других источников. Мы всегда готовы рассмотреть экономические и коммерческие стороны вопроса".
По его словам, у BP нет причин возражать против присоединения к проекту третьих сторон. А трубопроводы строятся так, чтобы в дальнейшем рассчитывать на увеличение их пропускной способности, принятие дополнительных объемов. Но пока ни одно государство или компания не проявляют особого интереса к Транскаспийскому газопроводу, обсуждать нечего. BP всегда готова провести экономическую и коммерческую оценку предложения любой компании, готовой присоединиться к Южному газовому коридору.
Но намного осторожнее звучало заявление заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова. По его словам, Азербайджан не является инициатором проекта Транскаспийского газопровода, и сыграет в нем роль транзитной страны. И в случае реализации данного проекта, не станет возражать против использования своей инфраструктуры в качестве вклада в процесс. Но инициатива должна исходить не от транзитной страны, а от покупателей и продавцов. В целом же страна обладает достаточно большой инфраструктурой для принятия дополнительных объемов, а также международным опытом для эффективной реализации процесса.
Но пока в Азербайджане обсуждался вопрос о том, когда Туркменистан сможет подключиться к ЮГК, из самого Ашхабада поступила уже совсем другая информация. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью туркменскому телеканалу "Ватан" заявил, что российский гигант намерен в ближайшее время возобновить закупки туркменского газа. В ходе переговоров с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым он недвусмысленно заявил, что "Газпром" увидел большие перспективы расширения двустороннего сотрудничества в газовой сфере. А буквально в ближайшей перспективе продолжится работа в рамках контракта на закупку туркменского газа.
Тут стоило бы напомнить, что до 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского газа, закупая его по 40-42 млрд кубометров в год. Россия туркменский газ получала для его реэкспорта в ту же Европу. Но с начала 2016 года "Газпром" досрочно прекратил в одностороннем порядке 25-летний контракт о купле-продаже газа, подписанный в 2003 году. В октябре 2018 года «Газпром» снова приступил к переговорам о возобновлении закупок газа, но поставки газа пока не возобновлены. А теперь Миллер подтверждает заинтересованность компании в сотрудничестве с Туркменистаном. И, что интересно, стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество, выстраиваемое на принципах долгосрочности и нацеленное на конкретные результаты.
Азербайджанскую осторожность в данном случае понять легко – нечего лезть на рожон, когда в роли соперника выступает Россия. Чем кончаются такие истории, мы не раз убеждались на практике. Конечно, не хотелось бы терять транзит миллиардов кубометров газа по уже готовой трубе, что может принести вполне солидные дивиденды. Но насколько они оправдывают риски, которыми чревата прокачка их по нашей территории – не измерить ни деньгами, ни кубометрами. А вот замедленные действия Запада никакому объяснению не подлежат. Уже более 20 лет обсуждается вопрос доставки туркменского газа в Европу по Транскапийскому газопроводу, а маршрут вновь возвращается в прежнее русло, которого тот же Запад избегает. Так и хочется сказать ЕС: хочешь туркменский газ – так бери его.