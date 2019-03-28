Профессор Джеффри Сакс в интервью haqqin.az: «ООН должна быть способна к урегулированию карабахского конфликта»

В последнее время все чаще раздаются заявления политиков и политологов из самых разных стран о нецелесообразности дальнейшего существования Организации Объединенных Наций. Свое мнение о нынешней деятельности ООН haqqin.az высказал профессор экономики, инновационный педагог, эксперт в области устойчивого развития, специальный советник ООН и директор Института Земли в Колумбийском университете Джеффри Сакс.

«Реализацию идеи существования ООН, безусловно, следует продолжить, но вместе с тем преобразовать нынешнюю организацию так, чтобы она была способна урегулировать такие, как карабахский, межнациональные конфликты и в целом решать глобальные проблемы мира. Думаю, что ООН надо еще более усилить, потому что на сегодняшний день это лучшая возможность решения глобальных вопросов», - считает профессор.

Однако, отмечает Сакс, многие государства нарушают международные правила, положения и резолюции ООН, в том числе и Соединенные Штаты Америки, гражданином которой он является. Между тем идея глобального сотрудничества на основе Устава ООН является чрезвычайно важной, но для этого необходимо добиться, чтобы даже самые мощные державы уважали правила ООН. Абсолютно все страны без исключения должны соблюдать международные нормы, включая правила установленные ООН.

«Современный мир не сможет выжить без такого объединяющего союза, как ООН, поэтому надо сделать все, чтобы эта организация работала эффективнее. Малые государства мира должны вместе заявить крупным державам: «Вы тоже должны соблюдать правила!», - призывает международный эксперт.