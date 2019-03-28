Массовая эвакуация в Минске

Посетители железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске эвакуированы из-за поступившего сообщения об опасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в канале Следственного комитета (СК) Белоруссии в Telegram, передает ТАСС.

"Сегодня поступило сообщение об опасности в торговых центрах "Галилео", "Замок", а также на железнодорожном вокзале в Минске. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация граждан", - отмечается в сообщении.

В СК проинформировали, что обстоятельства выясняются, на вокзале и в торговых центрах работают следственно-оперативные группы.