Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ
Эмир Катара Тамим Аль Тани внезапно покинул открытие саммита Лиги арабских государств в Тунисе, не произнеся приветственную речь, передает РИА Новости.
Как передает Катарское агентство новостей, глава эмирата покинул зал, в котором проходит заседание арабских лидеров, и направился в аэропорт.
В субботу стало известно, что эмир Катара возглавит делегацию своей страны на саммите, несмотря на разногласия с соседями.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в 2017 году разорвали дипотношения с Катаром, несмотря на то что все они состоят в одной организации - Совете сотрудничества стран Персидского залива. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и ввели транспортную блокаду. Тунис не поддержал это решение и вместо этого установил тесные отношения с Дохой.