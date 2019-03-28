Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ

Как передает Катарское агентство новостей, глава эмирата покинул зал, в котором проходит заседание арабских лидеров, и направился в аэропорт.

В субботу стало известно, что эмир Катара возглавит делегацию своей страны на саммите, несмотря на разногласия с соседями.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в 2017 году разорвали дипотношения с Катаром, несмотря на то что все они состоят в одной организации - Совете сотрудничества стран Персидского залива. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и ввели транспортную блокаду. Тунис не поддержал это решение и вместо этого установил тесные отношения с Дохой.