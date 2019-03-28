Поначалу у супружеской пары Мамедовых все шло хорошо, но потом начались ссоры. Они развелись, но продолжали жить под одной крышей. Через некоторое время Ровшан обвинил мать своих детей в том, что она встречается с другим мужчиной, и убил ее. Чтобы избежать ответственности, он сбежал в Россию, однако вскоре был задержан и осужден на 11 лет лишения свободы. Заботу о малолетних детях Ровшана Мамедова взяла на себя его мать – Гюльшан Мамедова, заменившая им обоих родителей.

Это не первое его преступление. Когда Ровшану было 29 лет, он убил свою супругу. Женившись незадолго до этого на односельчанке Симе, он через некоторое время вместе с ней и двумя детьми переехал в Баку, где устроился работать на базу стройматериалов.

Согласно обвинительному акту, 10 сентября 2018 года Ровшан Мамедов пришел в общежитие №1 в поселке Тагиева, чтобы поговорить с Минаей Гасанлы. Во время встречи они поругались, и разозлившийся на женщину Мамедов нанес ей 17 ножевых ранений.

В 2007 году Ровшан Мамедов вышел на свободу и снова женился. С новой женой он поселился в общежитии компрессорного завода в поселке Тагиева в Баку. Но и этот брак долго не продлился – пристрастие Ровшана к алкогольным напиткам стало причиной постоянных конфликтов и драк. Однажды распоясавшийся Мамедов избил и собственную мать, которая пыталась защитить невестку. После этого Гюльшан Мамедова отказалась от общения с сыном и больше не виделась с ним.

Расставшись и с второй женой, Ровшан Мамедов переехал на съемную квартиру, а его жена вернулась в отцовский дом. Тем не менее Мамедов продолжал захаживать в общежитие, так как начал встречаться с проживавшей там с 66-летней Минаей Гасанлы.

Минаю жильцы общежития недолюбливали за вздорный нрав и злой язык. Существовала женщина на то, что давала деньги в долг под проценты. Ровшан раньше жил на том же этаже, что и Миная, где они и познакомились, когда он делал ремонт в двухкомнатной квартире процентщицы. Вскоре отношения Ровшана и Минаи, которая была старше его на 14 лет, переросли из деловых в интимные.

«Я взял у Минаи деньги под проценты, которые потом не мог возвратить. Она предложила в счет долга сделать ремонт ее квартиры. В 2015 году после ремонта мы вместе поужинали, выпили и после этого вступили в связь. Два года мы были любовниками», - сказал на следствии Ровшан Мамедов.

Как утверждал подсудимый, в день, когда произошло убийство, он пришел в общежитие пьяным, а Миная всегда ругала его за пьянство и обычно не впускала к себе домой, если он был нетрезв. Однако в тот раз она все же провела его на кухню и стала отчитывать за постоянное употребление спиртного. «Твоя жена бросила тебя из-за пьянства, брошу и я», - кричала она.

Эта угроза разозлила Ровшана Мамедова, и он принялся оскорблять женщину. Она тоже осыпала его ругательствами и потребовала, чтобы он убрался из ее квартиры.

«Вне себя я выхватил у нее из рук кухонный нож и стал наносить ей удары. Поняв, что она мертва, я вымыл руки, запер кухню снаружи и покинул общежитие», - заявил Ровшан на следствии.

Тело убитой трое суток пролежало на кухне, и лишь после того, как по коридору начал распространяться запах разложения, соседи выбили дверь помещения и обнаружили труп женщины.

Сотрудники полиции задержали убийцу через неделю после инцидента. Арестованный Ровшан Мамедов поначалу во всем признался, однако в суде стал отрицать свою причастность к убийству.

«Миная давала людям деньги в долг под проценты, и на нее многие имели зуб. Я ее не убивал и от своих показаний, которые дал на следствии, отказываюсь. Протокол допроса я подписал под давлением», - заявил в суде Ровшан Мамедов.

Суд, однако, на основании экспертиз, показаний потерпевших и свидетелей по делу счел, что вина Ровшана Мамедова полностью доказана.

Потерпевший по делу Шамиль Сафаров – сын убитой – заявил, что у его матери был тяжелый характер и злой язык, и поэтому он не мог жить с ней вместе.

«Мой отец умер в 2003 году. Старшие братья живут в России, где некоторое время жил и я. Но потом вернулся, чтобы не оставлять мать в одиночестве. Однако ее капризов и придирок долго терпеть не смог и вместе с семьей переехал на съемную квартиру. А моя мать продала дом и поселилась в общежитии, где купила две комнаты. Год назад узнал, что она стала процентщицей. Я призывал ее отказаться от этого, но она и слушать не стала», - рассказал сын убитой.

Вместе с тем, Шамиль Сафаров показал, что не раз видел Ровшана Мамедова в доме матери, когда навещал ее. Миная тогда сказала ему, что это мастер, который делает ремонт.

«Мать уверяла мне, что терпеть не может этого пьяницу, от которого сбежала жена, но вынуждена общаться с ним из-за ремонта. А потом мне позвонили и сообщили, что мать нашли убитой. Я тут же приехал и увидел труп матери на кухонном полу», - сказал потерпевший.

Суд приговорил Ровшана Мамедова к 14 годам лишения свободы.